RCKTW: Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0400 USD 0.0010 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RCKTW hat sich für heute um -2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0323 bis zu einem Hoch von 0.0410 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0323 0.0410
Jahresspanne
0.0213 0.0950
Vorheriger Schlusskurs
0.0410
Eröffnung
0.0410
Bid
0.0400
Ask
0.0430
Tief
0.0323
Hoch
0.0410
Volumen
7
Tagesänderung
-2.44%
Monatsänderung
0.76%
6-Monatsänderung
-6.76%
Jahresänderung
-38.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K