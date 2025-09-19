Währungen / RCKTW
RCKTW: Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant
0.0400 USD 0.0010 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCKTW hat sich für heute um -2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0323 bis zu einem Hoch von 0.0410 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0323 0.0410
Jahresspanne
0.0213 0.0950
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0410
- Eröffnung
- 0.0410
- Bid
- 0.0400
- Ask
- 0.0430
- Tief
- 0.0323
- Hoch
- 0.0410
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -2.44%
- Monatsänderung
- 0.76%
- 6-Monatsänderung
- -6.76%
- Jahresänderung
- -38.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K