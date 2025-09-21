Valute / RCKTW
RCKTW: Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant
0.0400 USD 0.0010 (2.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCKTW ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0323 e ad un massimo di 0.0410.
Segui le dinamiche di Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0323 0.0410
Intervallo Annuale
0.0213 0.0950
- Chiusura Precedente
- 0.0410
- Apertura
- 0.0410
- Bid
- 0.0400
- Ask
- 0.0430
- Minimo
- 0.0323
- Massimo
- 0.0410
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- 0.76%
- Variazione Semestrale
- -6.76%
- Variazione Annuale
- -38.56%
21 settembre, domenica