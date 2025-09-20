CotationsSections
RCKTW: Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0400 USD 0.0010 (2.44%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RCKTW a changé de -2.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0323 et à un maximum de 0.0410.

Suivez la dynamique Rocket Pharmaceuticals Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0323 0.0410
Range Annuel
0.0213 0.0950
Clôture Précédente
0.0410
Ouverture
0.0410
Bid
0.0400
Ask
0.0430
Plus Bas
0.0323
Plus Haut
0.0410
Volume
7
Changement quotidien
-2.44%
Changement Mensuel
0.76%
Changement à 6 Mois
-6.76%
Changement Annuel
-38.56%
20 septembre, samedi