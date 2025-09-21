FiyatlarBölümler
QXO

20.62 USD 0.40 (1.90%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QXO fiyatı bugün -1.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.40 ve Yüksek fiyatı olarak 20.99 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.40 20.99
Yıllık aralık
11.85 24.68
Önceki kapanış
21.02
Açılış
20.98
Satış
20.62
Alış
20.92
Düşük
20.40
Yüksek
20.99
Hacim
8.931 K
Günlük değişim
-1.90%
Aylık değişim
2.28%
6 aylık değişim
51.73%
Yıllık değişim
30.18%
21 Eylül, Pazar