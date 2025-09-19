Währungen / QXO
QXO
21.02 USD 0.09 (0.43%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QXO hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.89 bis zu einem Hoch von 21.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.89 21.63
Jahresspanne
11.85 24.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.93
- Eröffnung
- 21.16
- Bid
- 21.02
- Ask
- 21.32
- Tief
- 20.89
- Hoch
- 21.63
- Volumen
- 10.098 K
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 4.27%
- 6-Monatsänderung
- 54.67%
- Jahresänderung
- 32.70%
