QXO
20.62 USD 0.40 (1.90%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QXO ha avuto una variazione del -1.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.40 e ad un massimo di 20.99.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.40 20.99
Intervallo Annuale
11.85 24.68
- Chiusura Precedente
- 21.02
- Apertura
- 20.98
- Bid
- 20.62
- Ask
- 20.92
- Minimo
- 20.40
- Massimo
- 20.99
- Volume
- 8.931 K
- Variazione giornaliera
- -1.90%
- Variazione Mensile
- 2.28%
- Variazione Semestrale
- 51.73%
- Variazione Annuale
- 30.18%
20 settembre, sabato