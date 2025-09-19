クォートセクション
通貨 / QXO
QXO

21.02 USD 0.09 (0.43%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QXOの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり20.89の安値と21.63の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.89 21.63
1年のレンジ
11.85 24.68
以前の終値
20.93
始値
21.16
買値
21.02
買値
21.32
安値
20.89
高値
21.63
出来高
10.098 K
1日の変化
0.43%
1ヶ月の変化
4.27%
6ヶ月の変化
54.67%
1年の変化
32.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K