FiyatlarBölümler
Dövizler / QNTM
Geri dön - Hisse senetleri

QNTM

18.87 USD 1.12 (5.60%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QNTM fiyatı bugün -5.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.51 ve Yüksek fiyatı olarak 21.00 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
18.51 21.00
Yıllık aralık
2.70 38.25
Önceki kapanış
19.99
Açılış
20.21
Satış
18.87
Alış
19.17
Düşük
18.51
Yüksek
21.00
Hacim
408
Günlük değişim
-5.60%
Aylık değişim
11.00%
6 aylık değişim
151.26%
Yıllık değişim
377.72%
21 Eylül, Pazar