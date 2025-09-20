CotationsSections
Devises / QNTM
QNTM

18.87 USD 1.12 (5.60%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QNTM a changé de -5.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.51 et à un maximum de 21.00.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.51 21.00
Range Annuel
2.70 38.25
Clôture Précédente
19.99
Ouverture
20.21
Bid
18.87
Ask
19.17
Plus Bas
18.51
Plus Haut
21.00
Volume
408
Changement quotidien
-5.60%
Changement Mensuel
11.00%
Changement à 6 Mois
151.26%
Changement Annuel
377.72%
20 septembre, samedi