QuotazioniSezioni
Valute / QNTM
Tornare a Azioni

QNTM

18.87 USD 1.12 (5.60%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QNTM ha avuto una variazione del -5.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.51 e ad un massimo di 21.00.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
18.51 21.00
Intervallo Annuale
2.70 38.25
Chiusura Precedente
19.99
Apertura
20.21
Bid
18.87
Ask
19.17
Minimo
18.51
Massimo
21.00
Volume
408
Variazione giornaliera
-5.60%
Variazione Mensile
11.00%
Variazione Semestrale
151.26%
Variazione Annuale
377.72%
21 settembre, domenica