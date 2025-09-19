Währungen / QNTM
QNTM
18.79 USD 1.20 (6.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QNTM hat sich für heute um -6.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.51 bis zu einem Hoch von 21.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.51 21.00
Jahresspanne
2.70 38.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.99
- Eröffnung
- 20.21
- Bid
- 18.79
- Ask
- 19.09
- Tief
- 18.51
- Hoch
- 21.00
- Volumen
- 343
- Tagesänderung
- -6.00%
- Monatsänderung
- 10.53%
- 6-Monatsänderung
- 150.20%
- Jahresänderung
- 375.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K