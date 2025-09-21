FiyatlarBölümler
PSKY
PSKY

18.92 USD 1.05 (5.88%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PSKY fiyatı bugün 5.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.70 ve Yüksek fiyatı olarak 19.23 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
17.70 19.23
Yıllık aralık
11.15 19.23
Önceki kapanış
17.87
Açılış
18.00
Satış
18.92
Alış
19.22
Düşük
17.70
Yüksek
19.23
Hacim
23.812 K
Günlük değişim
5.88%
Aylık değişim
30.12%
6 aylık değişim
68.93%
Yıllık değişim
68.93%
21 Eylül, Pazar