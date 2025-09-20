CotationsSections
Devises / PSKY
Retour à Actions

PSKY

18.92 USD 1.05 (5.88%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PSKY a changé de 5.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.70 et à un maximum de 19.23.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
17.70 19.23
Range Annuel
11.15 19.23
Clôture Précédente
17.87
Ouverture
18.00
Bid
18.92
Ask
19.22
Plus Bas
17.70
Plus Haut
19.23
Volume
23.812 K
Changement quotidien
5.88%
Changement Mensuel
30.12%
Changement à 6 Mois
68.93%
Changement Annuel
68.93%
20 septembre, samedi