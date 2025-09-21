QuotazioniSezioni
PSKY

18.92 USD 1.05 (5.88%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PSKY ha avuto una variazione del 5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.70 e ad un massimo di 19.23.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.70 19.23
Intervallo Annuale
11.15 19.23
Chiusura Precedente
17.87
Apertura
18.00
Bid
18.92
Ask
19.22
Minimo
17.70
Massimo
19.23
Volume
23.812 K
Variazione giornaliera
5.88%
Variazione Mensile
30.12%
Variazione Semestrale
68.93%
Variazione Annuale
68.93%
21 settembre, domenica