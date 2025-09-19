Währungen / PSKY
PSKY
19.18 USD 1.31 (7.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSKY hat sich für heute um 7.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.70 bis zu einem Hoch von 19.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.70 19.22
Jahresspanne
11.15 19.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.87
- Eröffnung
- 18.00
- Bid
- 19.18
- Ask
- 19.48
- Tief
- 17.70
- Hoch
- 19.22
- Volumen
- 15.732 K
- Tagesänderung
- 7.33%
- Monatsänderung
- 31.91%
- 6-Monatsänderung
- 71.25%
- Jahresänderung
- 71.25%
