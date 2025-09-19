KurseKategorien
Währungen / PSKY
PSKY

19.18 USD 1.31 (7.33%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSKY hat sich für heute um 7.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.70 bis zu einem Hoch von 19.22 gehandelt.

Tagesspanne
17.70 19.22
Jahresspanne
11.15 19.22
Vorheriger Schlusskurs
17.87
Eröffnung
18.00
Bid
19.18
Ask
19.48
Tief
17.70
Hoch
19.22
Volumen
15.732 K
Tagesänderung
7.33%
Monatsänderung
31.91%
6-Monatsänderung
71.25%
Jahresänderung
71.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K