PONY

20.71 USD 3.24 (18.55%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PONY fiyatı bugün 18.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.39 ve Yüksek fiyatı olarak 20.96 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
17.39 20.96
Yıllık aralık
4.11 23.88
Önceki kapanış
17.47
Açılış
17.81
Satış
20.71
Alış
21.01
Düşük
17.39
Yüksek
20.96
Hacim
50.320 K
Günlük değişim
18.55%
Aylık değişim
47.93%
6 aylık değişim
134.28%
Yıllık değişim
39.65%
21 Eylül, Pazar