CotationsSections
Devises / PONY
Retour à Actions

PONY

20.71 USD 3.24 (18.55%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PONY a changé de 18.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.39 et à un maximum de 20.96.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
17.39 20.96
Range Annuel
4.11 23.88
Clôture Précédente
17.47
Ouverture
17.81
Bid
20.71
Ask
21.01
Plus Bas
17.39
Plus Haut
20.96
Volume
50.320 K
Changement quotidien
18.55%
Changement Mensuel
47.93%
Changement à 6 Mois
134.28%
Changement Annuel
39.65%
20 septembre, samedi