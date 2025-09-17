Валюты / PONY
PONY
17.13 USD 0.50 (3.01%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PONY за сегодня изменился на 3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.31, а максимальная — 17.31.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.31 17.31
Годовой диапазон
4.11 23.88
- Предыдущее закрытие
- 16.63
- Open
- 16.65
- Bid
- 17.13
- Ask
- 17.43
- Low
- 16.31
- High
- 17.31
- Объем
- 19.685 K
- Дневное изменение
- 3.01%
- Месячное изменение
- 22.36%
- 6-месячное изменение
- 93.78%
- Годовое изменение
- 15.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.