KurseKategorien
Währungen / PONY
Zurück zum Aktien

PONY

17.47 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PONY hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.68 bis zu einem Hoch von 17.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
16.68 17.79
Jahresspanne
4.11 23.88
Vorheriger Schlusskurs
17.47
Eröffnung
17.13
Bid
17.47
Ask
17.77
Tief
16.68
Hoch
17.79
Volumen
17.946 K
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
24.79%
6-Monatsänderung
97.62%
Jahresänderung
17.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K