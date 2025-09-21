FiyatlarBölümler
Dövizler / PMTR
PMTR

10.2399 USD 0.0040 (0.04%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PMTR fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.2399 ve Yüksek fiyatı olarak 10.2399 aralığında işlem gördü.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
10.2399 10.2399
Yıllık aralık
10.0800 11.0000
Önceki kapanış
10.2439
Açılış
10.2399
Satış
10.2399
Alış
10.2429
Düşük
10.2399
Yüksek
10.2399
Hacim
1
Günlük değişim
-0.04%
Aylık değişim
0.19%
6 aylık değişim
-6.91%
Yıllık değişim
-6.91%
21 Eylül, Pazar