PMTR
10.2399 USD 0.0040 (0.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PMTR ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.2399 e ad un massimo di 10.2399.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.2399 10.2399
Intervallo Annuale
10.0800 11.0000
- Chiusura Precedente
- 10.2439
- Apertura
- 10.2399
- Bid
- 10.2399
- Ask
- 10.2429
- Minimo
- 10.2399
- Massimo
- 10.2399
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- -6.91%
- Variazione Annuale
- -6.91%
21 settembre, domenica