PMTR
10.2399 USD 0.0040 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PMTR hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2399 bis zu einem Hoch von 10.2399 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.2399 10.2399
Jahresspanne
10.0800 11.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.2439
- Eröffnung
- 10.2399
- Bid
- 10.2399
- Ask
- 10.2429
- Tief
- 10.2399
- Hoch
- 10.2399
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- -6.91%
- Jahresänderung
- -6.91%
