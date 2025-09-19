KurseKategorien
PMTR
PMTR

10.2399 USD 0.0040 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PMTR hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2399 bis zu einem Hoch von 10.2399 gehandelt.

Tagesspanne
10.2399 10.2399
Jahresspanne
10.0800 11.0000
Vorheriger Schlusskurs
10.2439
Eröffnung
10.2399
Bid
10.2399
Ask
10.2429
Tief
10.2399
Hoch
10.2399
Volumen
1
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
0.19%
6-Monatsänderung
-6.91%
Jahresänderung
-6.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K