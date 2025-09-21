Dövizler / PELI
PELI
10.0300 USD 0.0100 (0.10%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PELI fiyatı bugün -0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.0300 ve Yüksek fiyatı olarak 10.0450 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
10.0300 10.0450
Yıllık aralık
8.9800 10.0500
- Önceki kapanış
- 10.0400
- Açılış
- 10.0400
- Satış
- 10.0300
- Alış
- 10.0330
- Düşük
- 10.0300
- Yüksek
- 10.0450
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -0.10%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 0.80%
- Yıllık değişim
- 0.80%
21 Eylül, Pazar