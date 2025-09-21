Valute / PELI
PELI
10.0300 USD 0.0100 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PELI ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.0300 e ad un massimo di 10.0450.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.0300 10.0450
Intervallo Annuale
8.9800 10.0500
- Chiusura Precedente
- 10.0400
- Apertura
- 10.0400
- Bid
- 10.0300
- Ask
- 10.0330
- Minimo
- 10.0300
- Massimo
- 10.0450
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 0.80%
- Variazione Annuale
- 0.80%
21 settembre, domenica