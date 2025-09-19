Währungen / PELI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PELI
10.0400 USD 0.0057 (0.06%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PELI hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.0400 bis zu einem Hoch von 10.0400 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.0400 10.0400
Jahresspanne
8.9800 10.0500
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.0457
- Eröffnung
- 10.0400
- Bid
- 10.0400
- Ask
- 10.0430
- Tief
- 10.0400
- Hoch
- 10.0400
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.90%
- Jahresänderung
- 0.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K