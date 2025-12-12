PAII hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Pyrophyte Acquisition Corp. II hisse senedi 10.1100 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.1000 - 10.1100 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.1000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 34 değerine ulaştı. PAII canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Pyrophyte Acquisition Corp. II hisse senedi temettü ödüyor mu? Pyrophyte Acquisition Corp. II hisse senedi şu anda 10.1100 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.71% ve USD değerlerini izler. PAII hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PAII hisse senedi nasıl alınır? Pyrophyte Acquisition Corp. II hisselerini şu anki 10.1100 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.1100 ve Ask 10.1130 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 34 ve günlük değişim oranı 0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PAII fiyat hareketlerini takip edin.

PAII hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Pyrophyte Acquisition Corp. II hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9200 - 10.1100 ve mevcut fiyatı 10.1100 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.1100 veya Ask 10.1130 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.20% ve 6 aylık değişim oranı 1.71% değerlerini karşılaştırır. PAII fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Pyrophyte Acquisition Corp. II hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Pyrophyte Acquisition Corp. II hisse senedi yıllık olarak 10.1100 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9200 - 10.1100). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.1000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Pyrophyte Acquisition Corp. II performansını takip edin.

Pyrophyte Acquisition Corp. II hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Pyrophyte Acquisition Corp. II (PAII) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9200 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.1100 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9200 - 10.1100 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PAII fiyat hareketlerini izleyin.