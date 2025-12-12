CotationsSections
Devises / PAII
Retour à Actions

PAII: Pyrophyte Acquisition Corp. II

10.1100 USD 0.0100 (0.10%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de PAII a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.1000 et à un maximum de 10.1100.

Suivez la dynamique Pyrophyte Acquisition Corp. II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PAII aujourd'hui ?

L'action Pyrophyte Acquisition Corp. II est cotée à 10.1100 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.1000 - 10.1100, a clôturé hier à 10.1000 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de PAII présente ces mises à jour.

L'action Pyrophyte Acquisition Corp. II verse-t-elle des dividendes ?

Pyrophyte Acquisition Corp. II est actuellement valorisé à 10.1100. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PAII.

Comment acheter des actions PAII ?

Vous pouvez acheter des actions Pyrophyte Acquisition Corp. II au cours actuel de 10.1100. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1100 ou de 10.1130, le 34 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PAII sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PAII ?

Investir dans Pyrophyte Acquisition Corp. II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9200 - 10.1100 et le prix actuel 10.1100. Beaucoup comparent 0.20% et 1.71% avant de passer des ordres à 10.1100 ou 10.1130. Consultez le graphique du cours de PAII en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pyrophyte Acquisition Corp. II ?

Le cours le plus élevé de Pyrophyte Acquisition Corp. II l'année dernière était 10.1100. Au cours de 9.9200 - 10.1100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Pyrophyte Acquisition Corp. II sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Pyrophyte Acquisition Corp. II ?

Le cours le plus bas de Pyrophyte Acquisition Corp. II (PAII) sur l'année a été 9.9200. Sa comparaison avec 10.1100 et 9.9200 - 10.1100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PAII sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PAII a-t-elle été divisée ?

Pyrophyte Acquisition Corp. II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1000 et 1.71% après les opérations sur titres.

Range quotidien
10.1000 10.1100
Range Annuel
9.9200 10.1100
Clôture Précédente
10.1000
Ouverture
10.1000
Bid
10.1100
Ask
10.1130
Plus Bas
10.1000
Plus Haut
10.1100
Volume
34
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
0.20%
Changement à 6 Mois
1.71%
Changement Annuel
1.71%
12 décembre, vendredi
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
414
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev