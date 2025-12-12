- Übersicht
PAII: Pyrophyte Acquisition Corp. II
Der Wechselkurs von PAII hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1000 bis zu einem Hoch von 10.1100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pyrophyte Acquisition Corp. II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PAII heute?
Die Aktie von Pyrophyte Acquisition Corp. II (PAII) notiert heute bei 10.1100. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.1000 - 10.1100 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1000 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von PAII zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PAII Dividenden?
Pyrophyte Acquisition Corp. II wird derzeit mit 10.1100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PAII zu verfolgen.
Wie kaufe ich PAII-Aktien?
Sie können Aktien von Pyrophyte Acquisition Corp. II (PAII) zum aktuellen Kurs von 10.1100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1100 oder 10.1130 platziert, während 34 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PAII auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PAII-Aktien?
Bei einer Investition in Pyrophyte Acquisition Corp. II müssen die jährliche Spanne 9.9200 - 10.1100 und der aktuelle Kurs 10.1100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 1.71%, bevor sie Orders zu 10.1100 oder 10.1130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PAII.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pyrophyte Acquisition Corp. II?
Der höchste Kurs von Pyrophyte Acquisition Corp. II (PAII) im vergangenen Jahr lag bei 10.1100. Innerhalb von 9.9200 - 10.1100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pyrophyte Acquisition Corp. II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pyrophyte Acquisition Corp. II?
Der niedrigste Kurs von Pyrophyte Acquisition Corp. II (PAII) im Laufe des Jahres betrug 9.9200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1100 und der Spanne 9.9200 - 10.1100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PAII live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PAII statt?
Pyrophyte Acquisition Corp. II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1000 und 1.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1000
- Eröffnung
- 10.1000
- Bid
- 10.1100
- Ask
- 10.1130
- Tief
- 10.1000
- Hoch
- 10.1100
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 1.71%
- Jahresänderung
- 1.71%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh