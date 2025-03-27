FiyatlarBölümler
OXBRW
OXBRW: Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant

0.4499 USD 0.0171 (3.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OXBRW fiyatı bugün 3.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4306 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4499 aralığında işlem gördü.

Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.4306 0.4499
Yıllık aralık
0.1200 0.9000
Önceki kapanış
0.4328
Açılış
0.4306
Satış
0.4499
Alış
0.4529
Düşük
0.4306
Yüksek
0.4499
Hacim
3
Günlük değişim
3.95%
Aylık değişim
15.36%
6 aylık değişim
7.12%
Yıllık değişim
199.93%
21 Eylül, Pazar