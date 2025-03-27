Dövizler / OXBRW
OXBRW: Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant
0.4499 USD 0.0171 (3.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OXBRW fiyatı bugün 3.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4306 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4499 aralığında işlem gördü.
Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.4306 0.4499
Yıllık aralık
0.1200 0.9000
- Önceki kapanış
- 0.4328
- Açılış
- 0.4306
- Satış
- 0.4499
- Alış
- 0.4529
- Düşük
- 0.4306
- Yüksek
- 0.4499
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 3.95%
- Aylık değişim
- 15.36%
- 6 aylık değişim
- 7.12%
- Yıllık değişim
- 199.93%
21 Eylül, Pazar