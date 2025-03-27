Valute / OXBRW
OXBRW: Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant
0.4499 USD 0.0171 (3.95%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OXBRW ha avuto una variazione del 3.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4306 e ad un massimo di 0.4499.
Segui le dinamiche di Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.4306 0.4499
Intervallo Annuale
0.1200 0.9000
- Chiusura Precedente
- 0.4328
- Apertura
- 0.4306
- Bid
- 0.4499
- Ask
- 0.4529
- Minimo
- 0.4306
- Massimo
- 0.4499
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 3.95%
- Variazione Mensile
- 15.36%
- Variazione Semestrale
- 7.12%
- Variazione Annuale
- 199.93%
21 settembre, domenica