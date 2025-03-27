Währungen / OXBRW
OXBRW: Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant
0.4499 USD 0.0171 (3.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OXBRW hat sich für heute um 3.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4306 bis zu einem Hoch von 0.4499 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.4306 0.4499
Jahresspanne
0.1200 0.9000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4328
- Eröffnung
- 0.4306
- Bid
- 0.4499
- Ask
- 0.4529
- Tief
- 0.4306
- Hoch
- 0.4499
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 3.95%
- Monatsänderung
- 15.36%
- 6-Monatsänderung
- 7.12%
- Jahresänderung
- 199.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K