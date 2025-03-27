KurseKategorien
Währungen / OXBRW
Zurück zum Aktien

OXBRW: Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant

0.4499 USD 0.0171 (3.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OXBRW hat sich für heute um 3.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4306 bis zu einem Hoch von 0.4499 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OXBRW News

Tagesspanne
0.4306 0.4499
Jahresspanne
0.1200 0.9000
Vorheriger Schlusskurs
0.4328
Eröffnung
0.4306
Bid
0.4499
Ask
0.4529
Tief
0.4306
Hoch
0.4499
Volumen
2
Tagesänderung
3.95%
Monatsänderung
15.36%
6-Monatsänderung
7.12%
Jahresänderung
199.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K