КотировкиРазделы
Валюты / OXBRW
Назад в Рынок акций США

OXBRW: Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant

0.4200 USD 0.0465 (9.97%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OXBRW за сегодня изменился на -9.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3917, а максимальная — 0.4200.

Следите за динамикой Oxbridge Re Holdings Limited - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OXBRW

Дневной диапазон
0.3917 0.4200
Годовой диапазон
0.1200 0.9000
Предыдущее закрытие
0.4665
Open
0.3917
Bid
0.4200
Ask
0.4230
Low
0.3917
High
0.4200
Объем
4
Дневное изменение
-9.97%
Месячное изменение
7.69%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
180.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.