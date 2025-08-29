FiyatlarBölümler
Dövizler / ONEV
Geri dön - Hisse senetleri

ONEV: SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

132.39 USD 0.78 (0.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ONEV fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 132.34 ve Yüksek fiyatı olarak 132.99 aralığında işlem gördü.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONEV haberleri

Günlük aralık
132.34 132.99
Yıllık aralık
113.16 135.79
Önceki kapanış
133.17
Açılış
132.66
Satış
132.39
Alış
132.69
Düşük
132.34
Yüksek
132.99
Hacim
149
Günlük değişim
-0.59%
Aylık değişim
-0.49%
6 aylık değişim
5.12%
Yıllık değişim
2.46%
21 Eylül, Pazar