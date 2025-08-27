KurseKategorien
ONEV: SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

132.39 USD 0.78 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ONEV hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 132.34 bis zu einem Hoch von 132.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
132.34 132.99
Jahresspanne
113.16 135.79
Vorheriger Schlusskurs
133.17
Eröffnung
132.66
Bid
132.39
Ask
132.69
Tief
132.34
Hoch
132.99
Volumen
149
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
-0.49%
6-Monatsänderung
5.12%
Jahresänderung
2.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K