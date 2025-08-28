시세섹션
통화 / ONEV
주식로 돌아가기

ONEV: SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

132.39 USD 0.78 (0.59%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ONEV 환율이 오늘 -0.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 132.34이고 고가는 132.99이었습니다.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ONEV News

일일 변동 비율
132.34 132.99
년간 변동
113.16 135.79
이전 종가
133.17
시가
132.66
Bid
132.39
Ask
132.69
저가
132.34
고가
132.99
볼륨
149
일일 변동
-0.59%
월 변동
-0.49%
6개월 변동
5.12%
년간 변동율
2.46%
20 9월, 토요일