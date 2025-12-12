ONCH hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün 1RT Acquisition Corp. hisse senedi 10.25 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.21 - 10.27 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.22 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 106 değerine ulaştı. ONCH canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

1RT Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? 1RT Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.25 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.49% ve USD değerlerini izler. ONCH hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ONCH hisse senedi nasıl alınır? 1RT Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.25 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.25 ve Ask 10.55 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 106 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ONCH fiyat hareketlerini takip edin.

ONCH hisse senedine nasıl yatırım yapılır? 1RT Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.16 - 10.62 ve mevcut fiyatı 10.25 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.25 veya Ask 10.55 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.10% ve 6 aylık değişim oranı 0.49% değerlerini karşılaştırır. ONCH fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

1RT Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? 1RT Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.62 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.16 - 10.62). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.22 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak 1RT Acquisition Corp. performansını takip edin.

1RT Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? 1RT Acquisition Corp. (ONCH) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.16 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.25 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.16 - 10.62 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ONCH fiyat hareketlerini izleyin.