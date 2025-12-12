- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ONCH: 1RT Acquisition Corp.
Il tasso di cambio ONCH ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.21 e ad un massimo di 10.27.
Segui le dinamiche di 1RT Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ONCH oggi?
Oggi le azioni 1RT Acquisition Corp. sono prezzate a 10.25. Viene scambiato all'interno di 10.21 - 10.27, la chiusura di ieri è stata 10.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 106. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ONCH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni 1RT Acquisition Corp. pagano dividendi?
1RT Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ONCH.
Come acquistare azioni ONCH?
Puoi acquistare azioni 1RT Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.25 o 10.55, mentre 106 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ONCH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ONCH?
Investire in 1RT Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 10.16 - 10.62 e il prezzo attuale 10.25. Molti confrontano 0.10% e 0.49% prima di effettuare ordini su 10.25 o 10.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ONCH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni 1RT Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di 1RT Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.62. All'interno di 10.16 - 10.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di 1RT Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni 1RT Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di 1RT Acquisition Corp. (ONCH) nel corso dell'anno è stato 10.16. Confrontandolo con gli attuali 10.25 e 10.16 - 10.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ONCH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ONCH?
1RT Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.22 e 0.49%.
- Chiusura Precedente
- 10.22
- Apertura
- 10.25
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Minimo
- 10.21
- Massimo
- 10.27
- Volume
- 106
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 0.10%
- Variazione Semestrale
- 0.49%
- Variazione Annuale
- 0.49%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev