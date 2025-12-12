КотировкиРазделы
ONCH: 1RT Acquisition Corp.

10.26 USD 0.04 (0.39%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ONCH за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.21, а максимальная — 10.27.

Следите за динамикой 1RT Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ONCH сегодня?

1RT Acquisition Corp. (ONCH) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.21 - 10.27, вчерашнее закрытие составило 10.22, а торговый объем достиг 178. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONCH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 1RT Acquisition Corp.?

1RT Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.59% и USD. Отслеживайте движения ONCH на графике в реальном времени.

Как купить акции ONCH?

Вы можете купить акции 1RT Acquisition Corp. (ONCH) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 178 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONCH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ONCH?

Инвестирование в 1RT Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.16 - 10.62 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают 0.20% и 0.59% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены ONCH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 1RT Acquisition Corp.?

Самая высокая цена 1RT Acquisition Corp. (ONCH) за последний год составила 10.62. Акции заметно колебались в пределах 10.16 - 10.62, сравнение с 10.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 1RT Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 1RT Acquisition Corp.?

Самая низкая цена 1RT Acquisition Corp. (ONCH) за год составила 10.16. Сравнение с текущими 10.26 и 10.16 - 10.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONCH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ONCH?

В прошлом 1RT Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.22 и 0.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.21 10.27
Годовой диапазон
10.16 10.62
Предыдущее закрытие
10.22
Open
10.25
Bid
10.26
Ask
10.56
Low
10.21
High
10.27
Объем
178
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
0.59%
Годовое изменение
0.59%
