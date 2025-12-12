- Обзор рынка
ONCH: 1RT Acquisition Corp.
Курс ONCH за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.21, а максимальная — 10.27.
Следите за динамикой 1RT Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ONCH сегодня?
1RT Acquisition Corp. (ONCH) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.21 - 10.27, вчерашнее закрытие составило 10.22, а торговый объем достиг 178. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONCH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 1RT Acquisition Corp.?
1RT Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.59% и USD. Отслеживайте движения ONCH на графике в реальном времени.
Как купить акции ONCH?
Вы можете купить акции 1RT Acquisition Corp. (ONCH) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 178 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONCH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ONCH?
Инвестирование в 1RT Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.16 - 10.62 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают 0.20% и 0.59% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены ONCH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 1RT Acquisition Corp.?
Самая высокая цена 1RT Acquisition Corp. (ONCH) за последний год составила 10.62. Акции заметно колебались в пределах 10.16 - 10.62, сравнение с 10.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 1RT Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 1RT Acquisition Corp.?
Самая низкая цена 1RT Acquisition Corp. (ONCH) за год составила 10.16. Сравнение с текущими 10.26 и 10.16 - 10.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONCH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ONCH?
В прошлом 1RT Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.22 и 0.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.22
- Open
- 10.25
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Low
- 10.21
- High
- 10.27
- Объем
- 178
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.59%
- Годовое изменение
- 0.59%
