通貨 / ONCH
ONCH: 1RTアクイジション

10.26 USD 0.04 (0.39%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

ONCHの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり10.21の安値と10.27の高値で取引されました。

1RTアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ONCH株の現在の価格は？

1RTアクイジションの株価は本日10.26です。10.21 - 10.27内で取引され、前日の終値は10.22、取引量は178に達しました。ONCHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

1RTアクイジションの株は配当を出しますか？

1RTアクイジションの現在の価格は10.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.59%やUSDにも注目します。ONCHの動きはライブチャートで確認できます。

ONCH株を買う方法は？

1RTアクイジションの株は現在10.26で購入可能です。注文は通常10.26または10.56付近で行われ、178や0.10%が市場の動きを示します。ONCHの最新情報はライブチャートで確認できます。

ONCH株に投資する方法は？

1RTアクイジションへの投資では、年間の値幅10.16 - 10.62と現在の10.26を考慮します。注文は多くの場合10.26や10.56で行われる前に、0.20%や0.59%と比較されます。ONCHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

1RTアクイジションの株の最高値は？

1RTアクイジションの過去1年の最高値は10.62でした。10.16 - 10.62内で株価は大きく変動し、10.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。1RTアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

1RTアクイジションの株の最低値は？

1RTアクイジション(ONCH)の年間最安値は10.16でした。現在の10.26や10.16 - 10.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ONCHの動きはライブチャートで確認できます。

ONCHの株式分割はいつ行われましたか？

1RTアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.22、0.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.21 10.27
1年のレンジ
10.16 10.62
以前の終値
10.22
始値
10.25
買値
10.26
買値
10.56
安値
10.21
高値
10.27
出来高
178
1日の変化
0.39%
1ヶ月の変化
0.20%
6ヶ月の変化
0.59%
1年の変化
0.59%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待