- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ONCH: 1RTアクイジション
ONCHの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり10.21の安値と10.27の高値で取引されました。
1RTアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ONCH株の現在の価格は？
1RTアクイジションの株価は本日10.26です。10.21 - 10.27内で取引され、前日の終値は10.22、取引量は178に達しました。ONCHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
1RTアクイジションの株は配当を出しますか？
1RTアクイジションの現在の価格は10.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.59%やUSDにも注目します。ONCHの動きはライブチャートで確認できます。
ONCH株を買う方法は？
1RTアクイジションの株は現在10.26で購入可能です。注文は通常10.26または10.56付近で行われ、178や0.10%が市場の動きを示します。ONCHの最新情報はライブチャートで確認できます。
ONCH株に投資する方法は？
1RTアクイジションへの投資では、年間の値幅10.16 - 10.62と現在の10.26を考慮します。注文は多くの場合10.26や10.56で行われる前に、0.20%や0.59%と比較されます。ONCHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
1RTアクイジションの株の最高値は？
1RTアクイジションの過去1年の最高値は10.62でした。10.16 - 10.62内で株価は大きく変動し、10.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。1RTアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
1RTアクイジションの株の最低値は？
1RTアクイジション(ONCH)の年間最安値は10.16でした。現在の10.26や10.16 - 10.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ONCHの動きはライブチャートで確認できます。
ONCHの株式分割はいつ行われましたか？
1RTアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.22、0.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.22
- 始値
- 10.25
- 買値
- 10.26
- 買値
- 10.56
- 安値
- 10.21
- 高値
- 10.27
- 出来高
- 178
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 0.20%
- 6ヶ月の変化
- 0.59%
- 1年の変化
- 0.59%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前