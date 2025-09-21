FiyatlarBölümler
Dövizler / ONC
Geri dön - Hisse senetleri

ONC

334.40 USD 8.49 (2.48%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ONC fiyatı bugün -2.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 332.39 ve Yüksek fiyatı olarak 339.25 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
332.39 339.25
Yıllık aralık
172.67 351.27
Önceki kapanış
342.89
Açılış
335.00
Satış
334.40
Alış
334.70
Düşük
332.39
Yüksek
339.25
Hacim
352
Günlük değişim
-2.48%
Aylık değişim
1.33%
6 aylık değişim
18.16%
Yıllık değişim
79.26%
21 Eylül, Pazar