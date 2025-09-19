KurseKategorien
ONC

342.89 USD 10.69 (3.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ONC hat sich für heute um 3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 335.00 bis zu einem Hoch von 343.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
335.00 343.28
Jahresspanne
172.67 351.27
Vorheriger Schlusskurs
332.20
Eröffnung
335.00
Bid
342.89
Ask
343.19
Tief
335.00
Hoch
343.28
Volumen
292
Tagesänderung
3.22%
Monatsänderung
3.91%
6-Monatsänderung
21.16%
Jahresänderung
83.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K