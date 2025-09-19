Währungen / ONC
ONC
342.89 USD 10.69 (3.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONC hat sich für heute um 3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 335.00 bis zu einem Hoch von 343.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
335.00 343.28
Jahresspanne
172.67 351.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 332.20
- Eröffnung
- 335.00
- Bid
- 342.89
- Ask
- 343.19
- Tief
- 335.00
- Hoch
- 343.28
- Volumen
- 292
- Tagesänderung
- 3.22%
- Monatsänderung
- 3.91%
- 6-Monatsänderung
- 21.16%
- Jahresänderung
- 83.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K