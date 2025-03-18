FiyatlarBölümler
OABIW
OABIW: OmniAb Inc - Warrant

0.1172 USD 0.0079 (6.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OABIW fiyatı bugün -6.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1172 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1250 aralığında işlem gördü.

OmniAb Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.1172 0.1250
Yıllık aralık
0.1172 0.6201
Önceki kapanış
0.1251
Açılış
0.1250
Satış
0.1172
Alış
0.1202
Düşük
0.1172
Yüksek
0.1250
Hacim
6
Günlük değişim
-6.31%
Aylık değişim
-15.38%
6 aylık değişim
-58.89%
Yıllık değişim
-63.49%
21 Eylül, Pazar