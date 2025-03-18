Währungen / OABIW
OABIW: OmniAb Inc - Warrant
0.1172 USD 0.0079 (6.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OABIW hat sich für heute um -6.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1172 bis zu einem Hoch von 0.1250 gehandelt.
Verfolgen Sie die OmniAb Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.1172 0.1250
Jahresspanne
0.1172 0.6201
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1251
- Eröffnung
- 0.1250
- Bid
- 0.1172
- Ask
- 0.1202
- Tief
- 0.1172
- Hoch
- 0.1250
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -6.31%
- Monatsänderung
- -15.38%
- 6-Monatsänderung
- -58.89%
- Jahresänderung
- -63.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K