OABIW: OmniAb Inc - Warrant

0.1172 USD 0.0079 (6.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OABIW hat sich für heute um -6.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1172 bis zu einem Hoch von 0.1250 gehandelt.

Verfolgen Sie die OmniAb Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.1172 0.1250
Jahresspanne
0.1172 0.6201
Vorheriger Schlusskurs
0.1251
Eröffnung
0.1250
Bid
0.1172
Ask
0.1202
Tief
0.1172
Hoch
0.1250
Volumen
6
Tagesänderung
-6.31%
Monatsänderung
-15.38%
6-Monatsänderung
-58.89%
Jahresänderung
-63.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K