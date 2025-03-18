QuotazioniSezioni
Valute / OABIW
OABIW: OmniAb Inc - Warrant

0.1172 USD 0.0079 (6.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OABIW ha avuto una variazione del -6.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1172 e ad un massimo di 0.1250.

Segui le dinamiche di OmniAb Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1172 0.1250
Intervallo Annuale
0.1172 0.6201
Chiusura Precedente
0.1251
Apertura
0.1250
Bid
0.1172
Ask
0.1202
Minimo
0.1172
Massimo
0.1250
Volume
6
Variazione giornaliera
-6.31%
Variazione Mensile
-15.38%
Variazione Semestrale
-58.89%
Variazione Annuale
-63.49%
21 settembre, domenica