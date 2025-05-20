FiyatlarBölümler
Dövizler / NODK
Geri dön - Hisse senetleri

NODK: NI Holdings Inc

13.98 USD 0.18 (1.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NODK fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.79 ve Yüksek fiyatı olarak 14.16 aralığında işlem gördü.

NI Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NODK haberleri

Günlük aralık
13.79 14.16
Yıllık aralık
12.04 17.25
Önceki kapanış
14.16
Açılış
14.16
Satış
13.98
Alış
14.28
Düşük
13.79
Yüksek
14.16
Hacim
47
Günlük değişim
-1.27%
Aylık değişim
5.11%
6 aylık değişim
-2.24%
Yıllık değişim
-9.98%
21 Eylül, Pazar