NODK: NI Holdings Inc

13.87 USD 0.29 (2.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NODK hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.87 bis zu einem Hoch von 14.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die NI Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

NODK News

Tagesspanne
13.87 14.16
Jahresspanne
12.04 17.25
Vorheriger Schlusskurs
14.16
Eröffnung
14.16
Bid
13.87
Ask
14.17
Tief
13.87
Hoch
14.16
Volumen
20
Tagesänderung
-2.05%
Monatsänderung
4.29%
6-Monatsänderung
-3.01%
Jahresänderung
-10.69%
