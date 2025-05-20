Валюты / NODK
NODK: NI Holdings Inc
13.80 USD 0.29 (2.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NODK за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.37, а максимальная — 13.80.
Следите за динамикой NI Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.37 13.80
Годовой диапазон
12.04 17.25
- Предыдущее закрытие
- 13.51
- Open
- 13.37
- Bid
- 13.80
- Ask
- 14.10
- Low
- 13.37
- High
- 13.80
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 2.15%
- Месячное изменение
- 3.76%
- 6-месячное изменение
- -3.50%
- Годовое изменение
- -11.14%
