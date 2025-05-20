КотировкиРазделы
NODK
NODK: NI Holdings Inc

13.80 USD 0.29 (2.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NODK за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.37, а максимальная — 13.80.

Следите за динамикой NI Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
13.37 13.80
Годовой диапазон
12.04 17.25
Предыдущее закрытие
13.51
Open
13.37
Bid
13.80
Ask
14.10
Low
13.37
High
13.80
Объем
5
Дневное изменение
2.15%
Месячное изменение
3.76%
6-месячное изменение
-3.50%
Годовое изменение
-11.14%
