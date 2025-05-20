Valute / NODK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NODK: NI Holdings Inc
13.98 USD 0.18 (1.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NODK ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.79 e ad un massimo di 14.16.
Segui le dinamiche di NI Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.79 14.16
Intervallo Annuale
12.04 17.25
- Chiusura Precedente
- 14.16
- Apertura
- 14.16
- Bid
- 13.98
- Ask
- 14.28
- Minimo
- 13.79
- Massimo
- 14.16
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- 5.11%
- Variazione Semestrale
- -2.24%
- Variazione Annuale
- -9.98%
21 settembre, domenica