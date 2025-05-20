QuotazioniSezioni
NODK: NI Holdings Inc

13.98 USD 0.18 (1.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NODK ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.79 e ad un massimo di 14.16.

Segui le dinamiche di NI Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.79 14.16
Intervallo Annuale
12.04 17.25
Chiusura Precedente
14.16
Apertura
14.16
Bid
13.98
Ask
14.28
Minimo
13.79
Massimo
14.16
Volume
47
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
5.11%
Variazione Semestrale
-2.24%
Variazione Annuale
-9.98%
