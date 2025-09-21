FiyatlarBölümler
Dövizler / NHPAP
NHPAP

18.76 USD 0.41 (2.23%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NHPAP fiyatı bugün 2.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.17 ve Yüksek fiyatı olarak 18.76 aralığında işlem gördü.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
18.17 18.76
Yıllık aralık
11.76 18.83
Önceki kapanış
18.35
Açılış
18.17
Satış
18.76
Alış
19.06
Düşük
18.17
Yüksek
18.76
Hacim
16
Günlük değişim
2.23%
Aylık değişim
3.19%
6 aylık değişim
29.65%
Yıllık değişim
17.32%
21 Eylül, Pazar