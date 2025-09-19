Währungen / NHPAP
NHPAP
18.35 USD 0.05 (0.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NHPAP hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.26 bis zu einem Hoch von 18.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.26 18.38
Jahresspanne
11.76 18.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.40
- Eröffnung
- 18.34
- Bid
- 18.35
- Ask
- 18.65
- Tief
- 18.26
- Hoch
- 18.38
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 0.94%
- 6-Monatsänderung
- 26.81%
- Jahresänderung
- 14.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K