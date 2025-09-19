KurseKategorien
18.35 USD 0.05 (0.27%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NHPAP hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.26 bis zu einem Hoch von 18.38 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
18.26 18.38
Jahresspanne
11.76 18.83
Vorheriger Schlusskurs
18.40
Eröffnung
18.34
Bid
18.35
Ask
18.65
Tief
18.26
Hoch
18.38
Volumen
8
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
0.94%
6-Monatsänderung
26.81%
Jahresänderung
14.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K